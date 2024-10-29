Экономика

Псковичи могут проверить, как их видит налоговая

В своих личных кабинетах в разделе «Как меня видит налоговая» налогоплательщики - юридические лица и индивидуальные предприниматели - могут увидеть информацию о себе: «Показатели финансово-хозяйственной деятельности» и «Показатели для партнеров». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

Именно эти показатели используют налоговики при выборе налогоплательщиков для проведения мероприятий налогового контроля перед включением в план проверок. Использую информацию из данного раздела, налогоплательщик получит представление о том, на что обращает внимание налоговый орган, и сможет оценить себя по тем же правилам, по которым это делает налоговая служба.

Кроме того, в сервисе можно попросить партнера (контрагента) предоставить данные о себе. Это упростит и ускорит процесс проверки контрагентов.

Уникальность функционала сервиса «Как меня видит налоговая» заключается в том, что сервис организован по принципу социальной сети с функцией добавления в «друзья/партнеры». Найти контрагента можно по наименованию компании, ИНН или ФИО предпринимателя. Партнер при этом может отклонить или принять запрос, и тогда налогоплательщик получит доступ к упомянутым показателям.

То же самое может сделать и сам налогоплательщик при запросе партнера, тем самым предоставляя данные о себе. Данные налогоплательщика доступны исключительно партнерам-«друзьям». Если у партнера еще нет личного кабинета, то на почтовый ящик партнера можно отправить приглашение зарегистрироваться в личном кабинете и «подружиться».

В сервисе «Как меня видит налоговая» по всем показателям доступны сведения за прошедший год, по некоторым — и за текущий. Показатели актуализируются ежемесячно. Также постоянно обновляется методика расчета показателей. Если налогоплательщик обнаружит некорректную информацию, он может обратиться через форму обратной связи и внести исправления.