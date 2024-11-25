Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика»: Как выжить бизнесу при действующих банковских ставках?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На этот раз гостем студии станет генеральный директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий.

Центробанк продолжает повышать ключевую ставку, сейчас она уже достигла 21%. Как выживать бизнесу при существующей ставке Центробанка? Реально ли псковскому бизнесу взять кредит или только сумасшедший сегодня обратится в банк за кредитом?

Доллар выше 100 рублей: что это означает для экономики, бизнеса, обычных граждан? Об этом и многом другом — в эфире.

Телефон прямого эфира: 56-73-72.