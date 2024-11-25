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Экономика

Игорь Савицкий: «Честный знак» обходится потребителям очень дорого

26.11.2024 15:30|ПсковКомментариев: 0

Система «Честный знак» обходится потребителям очень дорого. Об этом псковский промышленник, директор холдинга NPN Игорь Савицкий заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). 

«У нас за последние годы налоги выросли на процентов 15-20, это за счет "Честного знака", это предприятиям и потребителям очень дорого обошлось», - отметил Игорь Савицкий. 

Эти маркировки небольшие предприятия наносят вручную. «А это значит, что нужно нанимать еще человека на работу», - рассказал промышленник. 

«Есть система "Меркурий", которая мешает нам работать, там все время какие-то срывы по поставкам, по продажам, что-то там не провели», - подчеркнул Игорь Савицкий.

Из-за этого продукт для потребителя подорожает на 10-15%, заявил директор холдинга.

Пресс-портрет
Савицкий Игорь Николаевич Генеральный директор холдинга NPN
Теги: #налоги #Рост цен
Источник: Псковская Лента Новостей
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