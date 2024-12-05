Экономика

Великолукские машиностроители продолжают налаживать связи со странами Ближнего Востока и Северной Африки

Великолукские машиностроители продолжают налаживать экспортные связи со странами Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ЗАО «ЗЭТО».

Фотографии: ЗАО «ЗЭТО»

Компания «ЗЭТО» успешно завершила своё ближневосточное турне, которое стало важным этапом в реализации стратегии выхода на рынки стран MENA (Middle East and North Africa). Этот регион, объединяющий порядка 20 государств с общим населением 355 миллионов человек, представляет собой стратегически важный рынок для расширения экспортной деятельности компании.

В рамках визитов «ЗЭТО» посетил такие ключевые страны региона как Алжир, Иран, Египет и Объединённые Арабские Эмираты. Представители компании приняли участие в многочисленных бизнес-миссиях, выставках и мероприятиях двустороннего взаимодействия. Эти мероприятия позволили «ЗЭТО» не только продемонстрировать свои инновационные разработки, но и наладить важные деловые контакты, а также изучить потребности местных рынков, рассказали на заводе.

«Наше участие в выставках и бизнес-миссиях в странах MENA стало важным шагом на пути укрепления международного сотрудничества и расширения нашего присутствия на глобальном рынке. Мы увидели огромный потенциал для развития наших продуктов и услуг в этом регионе и намерены активно работать над укреплением наших позиций», — отметила начальник отдела внешнеэкономической деятельности Елена Давыденкова.

«ЗЭТО» продолжает демонстрировать приверженность к расширению своего экспортного потенциала и укреплению международных связей. Ближневосточное турне стало важным шагом в этом направлении, и компания с нетерпением ожидает дальнейших возможностей для развития и сотрудничества в регионе MENA, заключили на предприятии.