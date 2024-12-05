Экономика

КПРФ не будет голосовать против проекта бюджета Псковской области — Петр Алексеенко

Фракция КПРФ в Псковском областном Собрании может поддержать проект бюджета Псковской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Об этом в беседе с корреспондентом ПЛН FM заявил первый секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко.

«В целом говоря о бюджете, мы понимаем, что в этих условиях мы не можем рассчитывать на достаточные и разные поступления из центра в областной бюджет. И, конечно, в такой ситуации наш бюджет минимальный, но считаю, что для спокойного существования, развития нашей экономики его вполне достаточно», - поделился своим мнением депутат.

Петр Алексеенко обозначил, что основной претензией от КПРФ к проекту бюджета является индексация региональных выплат, например, ветеранам, детям войны, индексация детский пособий. Выплаты необходимо индексировать в соответствии с инфляцией, а не на 4,5%, как заложено в бюджете, уверен коммунист. Он пояснил, что возможность повышать выплаты есть, потому как доходов от налога на доход физических лиц в этом году поступило больше, чем было запланировано. Это, в первую очередь, связано с тем, что был повышен минимальный размер оплаты труда.

«Однозначно голосовать против проекта бюджета мы не будем, сориентируемся по ситуации», - заключил председатель обкома.