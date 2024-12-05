Экономика

Две фермы на более чем три тысячи коров появится в Бежаницком и Пушкиногорском районах

Две фермы на более чем три тысячи коров появятся в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, подводя итоги года в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102.6 FM).

«Благодаря индивидуальной программе (социально-экономического развития регионов - ред.) мы получим еще две фермы на 2 тысячи 222 фуражных коровы в Бежаницком районе и на 1 тысячу 200 в Пушкиногорском районе», - рассказал Михаил Ведерников.

Губернатор заметил, что эти районы не попадают ни в Великолукскую агломерацию, ни в Псковскую. «Для районов - это дополнительные рабочие места, налоговые поступления, а для региона - это важные вещи, которые будут дополнять собственную доходную базу», - подытожил глава региона.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект радио «ПЛН FM», в котором известные политики, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные лидеры, деятели культуры и представители других сфер подводят итоги уходящего года.