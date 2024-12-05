Экономика

Федеральная налоговая служба РФ расширила электронный документооборот

Расширение электронного документооборота - одно из ключевых направлений взаимодействия ФНС России с налогоплательщиками - юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Сегодня электронные счета-фактуры по НДС становятся все более популярным способом ведения документооборота среди ЮЛ и ИП. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Напомним, электронные счета-фактуры (ЭСФ) – это цифровые документы, представляющие собой электронный аналог традиционных бумажных счетов-фактур, которые направляются и принимаются с помощью операторов электронного документооборота и значительно упрощают процесс обмена информацией между компаниями и контрагентами.

На сайте ФНС России по адресу www.nalog.gov.ru создана специальная промостраница «Электронный документооборот», где представлены сценарии внедрения электронного документооборота с пошаговым алгоритмом перехода на ЭДО субъекта предпринимательской деятельности.

Особенно важно для представителей бизнес-сообщества то, что на сайте ФНС России реализован «Калькулятор эффективности внедрения электронного документооборота», позволяющий получить примерный расчет эффективности внедрения электронного документооборота в организации по объему первичных документов и другим показателям.

Среди преимуществ перехода ЮЛ и ИП на электронный документооборот с налоговой службой:

электронные счета-фактуры подписываются онлайн из любой точки мира и мгновенно доставляются получателю, что приводит к ускорению бизнес-процессов;

переход на электронный документооборот позволяет значительно сократить издержки на канцелярию и курьерские отправления;

возможность автоматизации обработки счетов-фактур упрощает бухгалтерский учет и минимизирует риск ошибок, которые могут привести к недействительности документа и стать причиной отказа в возврате НДС;

отсутствие необходимости хранения бумажного архива.

В ведомстве отметили, что электронный обмен счетами-фактурами возможен исключительно через зарегистрированных операторов электронного документооборота (ЭДО).