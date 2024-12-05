Экономика

Региональный бюджет получит дополнительные доходы от маркировки импортной алкопродукции

Бюджет Псковской области получит дополнительные доходы от маркировки импортной алкогольной продукции. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на 40-й сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Много лет в области циркулирует предложение о взимании части таможенных пошлин в региональный бюджет. Хотя такая идея принципиально неосуществима в силу прямых противоречий с федеральным законодательством, она упорно звучит на многих уровнях. Сейчас могу отметить, что мы нашли определённые решения в этом направлении, которые помогут наполнению бюджета», - сказал губернатор.

Псковская область наряду с 10 субъектами включена в эксперимент по маркировке федеральными специальными марками ввозимой алкогольной продукции.

«Мы успешно отработали первый год. Но что важнее – постепенно на территории РФ будет маркироваться уже вся зарубежная алкогольная продукция, кроме маркируемой на заводах», - отметил глава региона.

Для Псковской области это означает появление новых рабочих мест, и увеличение объёма налоговых отчислений.

«Похожий проект обсуждаем в части создания цветочной биржи. Она поможет организовать и систематизировать импорт срезанных цветов из-за рубежа. По нашей просьбе будет создана рабочая группа с заинтересованными министрами и экспертами. Будем добиваться реализации этого проекта у нас в области», - добавил Михаил Ведерников.

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Напомним, ранее итоги уходящего года Михаил Ведерников подвел в программе «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM».