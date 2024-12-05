Экономика

Экономика Псковской области наращивает обороты — Александр Козловский

В Псковской области один из самых высоких показателей индекса сельского хозяйства в России. На это в своем Telegram-канале обратил внимание депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Бюджет Псковской области на 2025 год и плановый период принят. В главном финансовом документе предусмотрено выполнение всех социальных обязательств, а также созданы все условия для уверенного развития региона. О ключевых направлениях бюджетной политики рассказал губернатор Михаил Ведерников. Отдельно отмечу ситуацию в экономике: она наращивает обороты, в том числе благодаря поддержке из федерального центра. Появятся крупнейший в регионе животноводческий комплекс молочного направления в Бежаницком районе и молочный животноводческий комплекс в Пушкиногорском районе. На Псковщине один из самых высоких показателей индекса сельского хозяйства в стране», - отметил Александр Козловский.

Он добавил, что растет также индекс промышленности и объем инвестиций. В регионе создана вся необходимая инфраструктура для инвесторов. Существенно расширен перечень инвестплощадок: с 160 до 230. В этом году региональный Фонд инвестразвития взял 27 новых проектов с общим объёмом инвестиций в 37 млрд рублей. Этот показатель выше, чем за предыдущие три года (30 млрд рублей).

«При поддержке куратора Дениса Мантурова существенно увеличена докапитализация Фонда развития промышленности: за год она составила более 300 млн рублей и позволила поддержать еще больше производственных проектов. Таковы основные факторы развития Псковской области. Они достигнуты благодаря слаженной работе команды губернатора», - подытожил Александр Козловский.

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