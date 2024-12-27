Экономика

Более 50 млн рублей получил бюджет Псковской области за предоставление права пользования недрами в 2024 году

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел четвертое заседание межведомственной комиссии по вопросам в сфере регулирования отношений недропользования в субботу, 28 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона напомнил, что по итогам прошлого заседания было принято решение об организации и проведении десяти аукционов по предоставлению права пользования недрами.

«По девяти участкам аукционы уже состоялись. Бюджет региона получил 23 млн рублей, с начала года — 56 млн рублей. Это на 24 млн больше, чем в прошлом году», — отметил глава региона.

В рамках заседания губернатор вместе со специалистами рассмотрел вопрос о проведении аукциона на одном участке недр в Порховском муниципальном округе. Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов сообщил, что на данном участке планируется разведка и добыча известняка.

По итогам обсуждения участники заседания приняли решение включить данный участок в перечень недр местного значения для организации и проведения аукциона в 2025 году.