Экономика

Белоруссия заняла долю почти в 100% импорта молочной продукции в Россию

Белоруссия по итогам 2024 года сохранила лидерство по поставкам молока, мяса и яиц в Россию. Об этом рассказали в Россельхознадзоре. В поставках молочной продукции этот показатель составил почти 100% от всего импорта этого товара.

«Белоруссия поставляет в Россию более 50% всей ввозимой мясопродукции. Так, в 2024-м доля республики в поставках говядины составила 46%, мяса и субпродуктов птицы — 51%, готовых мясных товаров — 97%. Помимо этого, в отгрузках молочной продукции этот показатель составил 94%, рыбной — 17%», — рассказали «Известиям» в ведомстве.

Как сообщили в Минсельхозе, Белоруссия является одним крупнейших партнеров Российской Федерации в сфере агропромышленного комплекса (АПК), пишут «Известия».

«Сегодня между странами выстроено тесное взаимодействие, в рамках которого активно развивается взаимная торговля, в том числе на основании балансов спроса и предложения отдельных видов продовольствия (молоко, мясо, сахар и т.д.). Диалог осуществляется как на двусторонней основе, так и по линии Союзного государства, в рамках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств», — рассказали в пресс-службе министерства.