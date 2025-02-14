Экономика

Россияне в четыре раза увеличили инвестиции в цифровые активы

По итогам 2024 года россияне заключили 215 тыс. сделок по покупке цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщили в Банке России.

Общий объем вложений граждан в новый инструмент достиг 159 млрд рублей. Эта сумма более чем в четыре раза превысила результаты предыдущего года, сообщили в регуляторе.

Рынок ЦФА достаточно новый, он появился в 2020-м, отметили в пресс-службе «Сбербанка». При этом он активно развивается — такие вложения делают не только институциональные инвесторы, но обычные физлица. В 2024-м клиентами были 85 тыс. человек, из них доля квалифицированных инвесторов не превышала 5%, сообщили в операторе информационной системы по выпуску цифровых финансовых активов «Атомайз», пишут «Известия».

В целом в 2024-м рынок цифровых активов продемонстрировал динамичный рост по всем показателям, включая число новых операторов, количество состоявшихся выпусков, объемы размещенных средств и разнообразие эмитентов, констатировали в ЦБ. Там отметили, что за год размещено 950 выпусков на сумму более 580 млрд рублей, или почти в девять раз выше показателей 2023 года.

Как пояснили в Центробанке, доходность по ЦФА в разных кейсах определяется уникальными подходами и может быть как фиксированной, так и плавающей, привязанной к различным показателям и индексам. Например, она может зависеть от котировки драгоценных металлов, стоимости недвижимости и других факторов.