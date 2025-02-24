Экономика

Расчетный курс доллара опустился ниже 86 рублей

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 86 рублей впервые с 3 сентября прошлого года, следует из данных торгов.

К 10.12 мск курс доллара падает на 1,23 рубля относительно предыдущего закрытия - до 85,59 рубля, пишет РИА Новости.

После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.