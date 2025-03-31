Экономика

«Банкротство и точка»: Оформление кредита из-за обмана мошенников. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Банкротство и точка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 3 апреля.

Это программа, в которой арбитражный управляющий Ульяна Михайлова раскрывает радиослушателям разные аспекты банкротства, делится личным опытом, рассматривает частные случаи, озвучивает актуальные правовые и экономические кейсы в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.

Сегодня она рассказала о взятии кредита под обманом мошенников. Как себя защитить от негативных последствий? Каковы особенности процедуры банкротства в условиях, когда должник признан пострадавшим лицом от кредитных вымогателей?

Ведущий — Константин Калиниченко.