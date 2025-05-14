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Экономика

Средние выплаты работающим пенсионерам в РФ выросли на 150 рублей

19.05.2025 09:15|ПсковКомментариев: 0

К апрелю средняя пенсия по старости у работающих россиян составила 22 тысяч рублей, следует из данных единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС — ее координирует Росстат). При этом за первые три месяца пенсии трудящихся возросли всего на 150 рублей — хотя с этого года для них возобновили индексацию (всем пенсионерам с 2025-го увеличили поддержку на 9,5%).

Средняя пенсия в РФ просела ниже трети от зарплаты : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Кроме того, к 1 апреля 2025-го незанятым пожилым гражданам в среднем начисляли 25,8 тысяч рублей. Таким образом, разница между выплатами работающим и неработающим составила почти 3,8 тысяч. Разрыв в I квартале снизился лишь на 100 рублей. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года он уменьшился на 300 рублей, пишут «Известия».

«У тех, кто вышел на пенсию в период действия моратория на индексацию и продолжил работать, размеры выплат будут всё еще меньше, чем у тех, кто изначально перестал работать. Это продлится до тех пор, пока граждане не перестанут трудиться и выйдут на заслуженный отдых — тогда им поднимут оплату до того уровня, который мог бы быть с учетом всех пропущенных индексаций», — пояснил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

Тем не менее к концу 2025 года разница в оплате работающим и неработающим особо не сократится, уверен аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его словам, если власти не примут меры по компенсации накопленных индексаций за период с 2016 по 2024 год, то такой разрыв в выплатах полностью не исчезнет.

Источник: Псковская Лента Новостей
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