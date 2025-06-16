Экономика

Более 170% составил индекс промышленного производства Псковской области за прошлый год

В регионе сохраняется устойчивая тенденция к развитию. По итогам прошлого года индекс промышленного производства составил 177%, что на 3% больше, на 3 процентных пункта выше среднероссийского показателя. Об этом сообщил губернатор Псковской области на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в СЗФО под председательством Александра Гуцана.

Скриншот из видео / Михаил Ведерников / Telegram-канал

По данным Михаила Ведерникова, в регионе действует 130 крупных и средних предприятий, из которых 70 – это обрабатывающие производства. Среднегодовая численность работников предприятий составляет примерно 50 тысяч человек.

Говоря о индексе промышленного производства, губернатор подчеркнул, что за январь-апрель 2025 года индекс 107 составил 107%.

«Во многом рост, конечно, обеспечивает реализация профильных национальных проектов и целевая адресная поддержка Минпромторга, за что коллегам отдельные слова благодарности», - сказал Михаил Ведерников.

По словам губернатора, рост промышленного производства в Псковской области во многом обеспечивается реализацией профильных национальных проектов и целевой адресной поддержкой Минпромторга. С 2019 года по линиям Минпромторга поддержка промышленных предприятий области составила 1,3 миллиарда рублей. Это включает средства на капитализацию регионального фонда развития промышленности. Капитализация фонда сейчас составляет почти полмиллиарда рублей.

Благодаря этому поддержано уже 18 проектов псковских предприятий с общей суммой финансирования более чем в 10 миллиардов рублей. Фондом развития промышленности профинансировано 11 заявок на общую сумму более чем в 10 миллиардов рублей. Реализованы такие проекты как:

Строительство воздухоразделительного завода «Елме Мессер Рус» по производству сжиженного кислорода, азота и аргона на территории особой экономической зоны «Моглино».

Строительство завода «Титан-Полимер».

Реализация приоритетного проекта «Импульс» по производству промышленных свинцово-кислотных герметизированных аккумуляторов.

Также в 2025 году в фонд развития промышленности поданы заявки «СКТ-Сервис» на сумму почти 130 млн. рублей, ООО «Пенс» почти 188 млн. и ООО «Бетамед» на сумму полмиллиарда рублей.

«Бетамед» займ уже предоставлен, остальные заявки находятся на рассмотрении, надеюсь, что коллеги нас поддержат», - отметил губернатор.

С 2020 года Псковская область принимала участие в реализации проекта «Производительность труда».

В соответствии с рейтингом Минэкономразвития за 24-й год по этому направлению Псковская область входит в лидирующую подгруппу среди регионов без региональных центров компетенций. «Титан-Полимер» реализует у нас проект по созданию производства БОПЭТ пленок, ПЭТФ и ПБТ-ГРАН.

«Весной этого года с участием министра промышленности и торговли Антона Андреевича Олеханова заложен камень инновационного инжинирингового центра. В 27-м году планируем завершить реализацию данного проекта. Задачи создаваемого Центра соответствуют приоритетам стратегии научно-технического развития. Уже сейчас на базе Центра реализуются два проекта, связанные с научными разработками в рамках постановления правительства», - подчеркнул Михаил Ведерников.

В завершение своего доклада Михаил Ведерников выразил благодарность за поддержку и отметил, что регион активно использует все доступные инструменты для развития промышленности.