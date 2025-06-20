Экономика

ПСБ помогает псковским участникам и ветеранам военных конфликтов в ведении бизнеса

ПСБ помогает псковским участникам и ветеранам военных конфликтов в ведении бизнеса. Об этом региональный директор банка ПСБ в Пскове Андрей Копосов рассказал в объединенном пресс-центре ПЛН в рамках круглого стола, посвященного вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

«Мы запустили бесплатную программу "Новое звание - предприниматель", предназначенную для военнослужащих, ветеранов СВО, военных пенсионеров всех силовых ведомств и их семей. ПСБ предлагает комплексное решение, которое поможет этим людям, желающим запустить собственный бизнес или уже действующим предпринимателям, открыть или развивать свое дело. Для нас эта программа — возможность внести вклад в поддержку защитников нашей страны», — рассказал Андрей Копосов.

Программа предоставляет:

Онлайн-обучение навыкам предпринимательской деятельности.

Специальный тариф обслуживания в ПСБ.

Готовое бизнес-решение — проверенные франшизы.

Специальные условия обслуживания от партнеров ПСБ.

Наставничество — поддержка опытных предпринимателей.

Консультации по выбору ниши бизнеса, приготовление бизнес-плана.

Одна из приоритетных задач для банка — помочь ветеранам СВО найти свое призвание в мирной жизни.

Отметим, круглый стол, посвященный вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, прошел 19 июня в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» под эгидой Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия».