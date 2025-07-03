Экономика

Аграрии заявили о рисках нехватки семян овощей

Сельхозпроизводители опасаются дефицита семян овощей в России на фоне введения запрета на их ввоз из Нидерландов, рассказали представители нескольких крупных отраслевых объединений.

«Решение запретить временный ввоз семян из Нидерландов — достаточно сложная ситуация для аграриев. Сейчас идет сезон сева овощных культур, а по некоторым из них он продлится до августа», — пояснил исполнительный директор ассоциации «Народный фермер» Станислав Санкеев.

По его словам, аграрии обеспечены российскими гибридами столовой свеклы, иная ситуация с морковью, пишут «Известия».

«Мы не представляем, каким образом возможно оперативно импортозаместить всю овощную группу. Если прибегать к таким мерам, то делать это следует постепенно, без ущерба для производителей и российского продовольственного обеспечения», — заявил исполнительный директор ассоциации.

Это мнение разделяют в Национальном союзе производителей плодов и овощей.

«У бизнеса вызывает беспокойство, что решения о запрете принимаются одномоментно — в слишком сжатые сроки. Наличие переходного периода перед окончательным запретом значительно бы облегчило работу бизнеса в таких условиях», — пояснили в пресс-службе объединения.

При этом эксперты отмечают, что полностью импортозаместить семена пока не получается, однако по некоторым овощам уже есть те, которые показывают хорошие результаты и не уступают зарубежным аналогам.