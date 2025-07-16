Экономика

ГД может осенью рассмотреть законопроект о регулировании рынка видеоигр

Законопроект о регулировании рынка видеоигр может войти в повестку Госдумы в осеннюю сессию. Об этом на пресс-конференции заявил председатель думского комитета по информполитике Сергей Боярский.

Депутат напомнил, что рамочный документ о регулировании указанного рынка в палату парламента ранее внес первый зампред профильного комитета Госдумы Антон Горелкин.

«Сейчас мы ждем официального отзыва правительства на законопроект. Думаю, что в сентябре-октябре он уже попадет в повестку, будет рассмотрен в первом чтении. И в процедуре подготовки ко второму [чтению], как это у нас вводится, конечно, будем уже его донастраивать, со всеми там советоваться и, надеюсь, выйдем на какой-то качественный документ, который будет не мешать развиваться отрасли видеоигр, а, наоборот, помогать ее развивать, потому что это очень перспективный рынок и вообще очень перспективная сфера», - сказал Боярский.

Глава думского комитета также указал, что после внесения законопроекта на площадке Госдумы проводилось «большое открытое слушание с представителями индустрии». «Был открытый микрофон - все высказали там свои предложения, опасения», - подчеркнул парламентарий.