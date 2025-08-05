Экономика

Маркировка не является причиной закрытия бизнеса — «Честный знак»

Маркировка «Честный знак» не может являться причиной для закрытия бизнеса, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе оператора государственной системы, комментируя публикацию, в которой перечислялись факторы, влияющие на рост «смертности бизнеса» в этом году.

«Маркировка не является причиной закрытия бизнеса. По нашим данным, ни одна компания не прекратила работу исключительно из-за требований системы. Все эти показатели внимательно отслеживаются. Большинство закрытий, о которых сказано в вашем тексте со ссылкой на экспертов, связано с макроэкономическими факторами: ростом ключевой ставки, усилением налогового контроля, падением спроса в отдельных отраслях и уходом иностранных компаний», - отметили в организации.

Отмечается, что закрывались автосалоны, МФО, застройщики и фирмы-однодневки - маркировка к этим решениям не имеет отношения, все эти компании не работают в системе маркировки.

«В ней работают лишь только те, кто имеют отношение к производству или торговле товарами. Напротив, легальный бизнес с маркировкой зарабатывает больше: система уже обеспечила рост доходов компаний на 687 млрд рублей, а число законных производителей и импортеров во многих отраслях кратно выросло», - добавил оператор.

Напомним, ранее «Известия» писали, что с января по июнь 2025-го в РФ открылось около 95 тысяч юрлиц, а закрылось почти в 1,5 раза больше — 141 тысяча. В последний раз бизнес прекращал работу быстрее, чем создавался, три года назад — когда на страну наложили санкции и иностранные игроки массово покидали рынок.