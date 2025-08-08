Экономика

Чем трактор лучше ламборджини

Мимо «Молочного хуторка» в Печорском районе проехать сложно. Перед указателем с названием деревни Иваново Болото автомобилистов встречают Кот Матроскин с коровой. Деревянные фигурки героев известного мультика приглашают заглянуть на ферму Андрея и Марии Ковальских. Всего два года назад семья переехала сюда из Волгоградской области. За этот относительно небольшой промежуток времени поле с одиноким сараем посередине превратилось в огромное хозяйство, где есть коровник, цех по производству молочной продукции, пастбища и, конечно же, коровы - красивые, добрые и дающие вкусное молоко.

О том, что делают из него фермеры, кто им помогает в нелегком труде и какая мечта Марии Ковальской сбылась благодаря участию в грантовом конкурсе «Агростартап», узнала Псковская Лента Новостей.

Комфортный климат

«Приехали мы сюда два года назад из небольшого городка Камышин Волгоградской области, чтобы заниматься коровами, производить молочную продукцию, варить сыры и наслаждаться природой и тишиной», - говорит Мария Ковальская.

Но самое главное - в Псковской области климат оказался более подходящим для занятия животноводством. «Фермерством мы начали заниматься еще в Волгоградской области. Правда, недолго. Там выжженная от жары трава, в начале июня уже нечего косить. И коровам было плохо там, и сено не заготовить. Поэтому решили переехать в регион с более комфортными погодными условиями», - пояснила фермер.

Обосновались на новом месте не сразу, пришлось поездить по области в поисках подходящего участка земли. Выбор остановился на нескольких гектарах заброшенных сельхозугодий в Печорском районе. Сначала приобрели землю. А потом, ближе к зиме, купили сразу целое стадо коров.

«Что тогда представляло собой хозяйство? Чистое поле и один сарай! А сейчас - посмотрите!» - Мария обращает внимание на множество хозяйственных построек. «Все это руками Андрюшки», - говорит она.

Глава семейства, Андрей Ковальский, до работы на земле был руководителем строительной фирмы. Поэтому большинство объектов на ферме - в прямом смысле слова его рук дело. Построить вольер для собаки или цех для производства продукции - для него нет ничего невозможного. С техникой он на «ты», и с животными умеет обращаться.

В хозяйстве Ковальских девять коров - с красивыми изогнутыми рогами, упитанных и очень дружелюбных. «На данный момент в стаде есть и «швицка», и латвийская, и черно-пестрая. Но больше всего «айширок». Сейчас мы стремимся, чтобы все стадо стало айширское. Будем покупать племенных нетелей этой породы», - рассказала фермер.

«Дайте молока побольше!»

По ее словам, айширские коровы очень красивые. «Но в первую очередь мы выбирали породу по молоку. А оно у этих коров - сладкое и жирное. А если к нему добавить еще и не менее калорийное молоко бурой латвийской или черной пестрой, то получается именно наше - 5% жирности», - говорит Мария Ковальская.

Его уже по достоинству оценили покупатели. «Сырое молоко у нас покупают сыроварни. В основном, сыровары-любители приезжают, берут на пробу литр-два-три. Потом возвращаются: «Дайте нам побольше!»» - рассказывает она.

Из своего сырья фермеры производят и молочную продукцию. «Все, что можно делать из молока, мы делаем! Ряженку, йогурты, сливочное масло, сметану, сливки, кефир. Кстати, кефир у нас обалденный - как детстве, в садике. Именно такой по вкусу».

И, конечно, из коровьего молока получаются невероятно вкусные сыры. «Пока мы делаем мягкие сычужные сыры. Пробовали делать полутвердые: сусанинский, качотту. Также брюност варили, моцареллу. Брынза у нас хорошо разлетается. Халуми для жарки - отменный, людям тоже очень нравится. Потихонечку развиваемся, варим, готовим. Для этого построен цех. Продаем продукцию и здесь, и в Пскове», - отмечает фермер.

Старт для фермерского хозяйства

У Ковальских трое детей. Старшая дочь уехала учиться в другой город. Двое других - 11-летний Артем и полуторогодовалая Софийка живут на ферме. Сын учится в Новоизборской школе и помогает родителям по хозяйству. И навоз за животными может убрать, и даже вместе с отцом расчистить 3 гектара земли от молодой поросли и кустарников.

Пока семья обходится без наемных работников. С дойкой коров фермерам помогает живущая неподалеку женщина, пасти животных и собирать их в загон - двухлетний алабай по имени Вулкан, огромный, но очень добрый и общительный пес.

А самую большую поддержку в этом году семья получила от регионального министерства по сельскому хозяйству. Мария Ковальская стала одним из грантополучателей конкурса «Агростартап» «Это существенная помощь начинающим фермерам, таким, как мы. «Агростартап» - действительно, старт для фермерского хозяйства», - считает Мария Ковальская.

По ее словам, чтобы выиграть грант, нужно приложить усилия: «Это долгие ночи без сна: нужно написать бизнес-план, защитить проект перед комиссией. Волновались, как на экзамене. Но у нас все получилось с первого раза. Это очень радует!»

Грант фермеры просили в первую очередь на покупку земли, потому что «кормовой стол для коров обязательно нужен», и, конечно, техники. «Это самое главное. Мы приобрели землю и купили трактор. Наверное, это была самая радостная покупка. Как Андрюшка выражается: «Сел на трактор и делай все им, начиная от уборки навоза и заканчивая закапыванием ям», - говорит она.

Лучший друг

Мария тоже несказанно рада покупке. По ее словам, она всегда мечтала не о желтой иномарке, а о красном тракторе. И с нетерпением ждала, когда из «Агромира» приедет ее «красненький»! «Когда машину доставили, для нас это было событием. Мы вышли всей семьей: малышка в коляске, сын рядом. Трактор еще не остановился, а Артемка уже в кабину хочет прыгнуть! На самом деле, для нас он как друг, как член семьи. Мы начали на нем работать и поняли, что все процессы идут быстрее. Раньше нужно было просить кого-то навоз убрать, что-то выкопать. А теперь - вот он!» - говорит Мария.

Помимо трактора, на средства господдержки приобретены плуг, борона и КУН (копновоз универсальный навесной -прим.ред). Также в планах - приобретение ограждения вдоль трассы, чтобы коровы с пастбища не выходили на проезжую часть.

Теперь, когда есть достаточно земли и современный трактор, можно многое планировать. Например, фермеры хотят распахать землю на пастбище и посеять специальную траву для кормового стола. «Дикие травы - это хорошо. Но мы хотим, чтобы наши коровы улыбались. Им нужно постоянно жевать. И если это вкусно, если это доставляет радость им, естественно, будет больше молока», - говорит она.

В будущем Мария планирует заняться и птицеводством. «С детства очень люблю деревенские яйца. Хочу завести кур. И они у меня обязательно будут!» - уверена она.

Сельские радости вместо смартфонов

Впрочем, планов у фермерской семьи много. Это и экскурсии для детей, и мастер-классы по изготовлению молочной продукции. Для юных посетителей у ворот фермы уже стоит несколько вырезанных из дерева фигурок животных: заяц, ежик, енот, бык.

«Мы хотим, чтобы к нам приезжали семьи с детьми. Чтобы дети знали, что такое корова. Недавно приезжала семья, и мальчишка хотел подоить корову. Я говорю: «Она же не доится каждый час и по хотению. Она доится утром и вечером в одно и то же время». «Ох, жалко», - отвечает он. Говорю: «Так приезжай сюда утром или вечером. Посмотришь, как это делается». Парнишка сказал, что очень бы хотел приехать».

По словам Марии Ковальской, многие туристы, особенно из Петербурга, спрашивают, можно ли корову посмотреть. «Конечно, можно! Мы за то, чтобы дети и взрослые тянулись к сельской радости. В городе этого нет. Чтобы они по лугу бегали, в лесу грибы собирали, а не сидели с этими телефонами», - отмечает фермер.

С такими идеями семье пора писать заявку на еще один грант - «Агротуризм». Но сами аграрии считают, что еще рано. «Надо сначала довести до ума все, что планировали», - говорит Мария Ковальская.

В том, что у трудолюбивых и творческих людей все получится, сомневаться не приходится. Приятное соседство и вкусную продукцию фермеров уже оценили жители соседней деревни и псковичи, которые специально приезжают на ферму за молоком и сыром, и туристы, которые случайно видят на обочине фигурки героев Простоквашино и поворачивают к большим деревянным воротам «Молочного хуторка».

Светлана Синцова

Фото Андрея Николаева