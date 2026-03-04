Мы ориентированы на взаимодействие с псковскими работодателями — первый проректор СПБГУ

О готовности Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) обеспечивать подготовку специалистов для Псковской области заявил первый проректор Александр Бабич в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, состоявшейся перед подписанием дорожной карты сотрудничества между региональным отделением «Деловой России» и вузом.
Фото: Анна Тягунова / ПЛН
Отвечая на вопрос о готовности студентов переехать в Псковскую область после окончания учёбы, первый проректор уточнил, что большинство обучающихся в СПбГУ — жители других регионов России. По его словам, 76% обучающихся — это не жители Санкт-Петербурга, а приезжие из других регионов. Собеседник ПЛН акцентировал, что университет обеспечивает подготовку специалистов по различным образовательным программам, начиная от ядерной физики и заканчивая историей клавишных инструментов.
Комментируя общий уровень удовлетворённости сотрудничеством, он поблагодарил представителей «Деловой России»: «Мы очень благодарны коллегам за то сотрудничество, которое у нас есть, поскольку взаимодействие с реальным сектором экономики, с работодателями, с пониманием их сегодняшней потребности, актуально для нас. Благодаря этому мы корректируем содержание наших образовательных программ и содержание практической подготовки студентов».