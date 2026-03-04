Мы ориентированы на взаимодействие с псковскими работодателями — первый проректор СПБГУ

О готовности Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) обеспечивать подготовку специалистов для Псковской области заявил первый проректор Александр Бабич в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, состоявшейся перед подписанием дорожной карты сотрудничества между региональным отделением «Деловой России» и вузом.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

«В рамках сотрудничества с «Деловой Россией» мы ориентированы на взаимодействие с работодателями Псковской области. Деловая Россия помогает нам выстроить это конструктивное взаимодействие, привлечь работодателей в советы образовательных программ нашего университета и к вопросам целевой подготовки специалистов, что является приоритетом для нашего университета», — пояснил Александр Бабич.

Отвечая на вопрос о готовности студентов переехать в Псковскую область после окончания учёбы, первый проректор уточнил, что большинство обучающихся в СПбГУ — жители других регионов России. По его словам, 76% обучающихся — это не жители Санкт-Петербурга, а приезжие из других регионов. Собеседник ПЛН акцентировал, что университет обеспечивает подготовку специалистов по различным образовательным программам, начиная от ядерной физики и заканчивая историей клавишных инструментов.

«Поэтому у ребят из различных уголков нашей родины есть, конечно, интерес к обучению в рамках целевой подготовки. Потому что это и практическое взаимодействие с конкретным работодателем, и гарантии трудоустройства по окончании университета», — добавил Александр Бабич.

Комментируя общий уровень удовлетворённости сотрудничеством, он поблагодарил представителей «Деловой России»: «Мы очень благодарны коллегам за то сотрудничество, которое у нас есть, поскольку взаимодействие с реальным сектором экономики, с работодателями, с пониманием их сегодняшней потребности, актуально для нас. Благодаря этому мы корректируем содержание наших образовательных программ и содержание практической подготовки студентов».