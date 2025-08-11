Экономика

Объём отгруженных товаров собственного производства в Великих Луках вырос на 22%

Объём отгруженных товаров собственного производства в Великих Луках за первое полугодие 2025 года вырос на 22%, заявил глава города Великие Луки Николай Козловский в ходе своего еженедельного обращения.

«Одной из важнейших задач, стоящих перед городской властью, нашими подведомственными организациями, является поддержание имеющихся условий для работы всех отраслей экономики и их дальнейшее улучшение», — сказал Николай Козловский.

Он уточнил, что уникальность темпов роста экономики за первое полугодие 2025 года, достигнутых Великими Луками, подтверждается данными статистики.

«Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами великолукских предприятий за январь-июнь текущего года составил 87 миллиардов 849 миллионов рублей. Данный показатель вырос на 22% к аналогичному периоду две тысячи двадцать четвёртого года. По обрабатывающим производствам этот показатель вырос на 9,6% к январю-июню прошлого года», — добавил Николай Козловский.