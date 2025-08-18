Экономика

Зачем в Псковской области ввели режим ЧС для сельского хозяйства, ответил Николай Романов

Зачем в Псковской области ввели режим чрезвычайной ситуации для сельского хозяйства, ответил министр сельского хозяйства Николай Романов в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Многие регионы СЗФО не стали принимать режим ЧС, губернаторы просто не пошли на это. Конечно, ЧС бояться нужно: это тревожность, это убытки, но в нашем конкретном случае это не только сложности положения и проблемы, но и меры поддержки. Мы облегчаем процесс разговора с банками, регион признает проблему, это есть на бумаге. Мы облегчаем ведение годовых контрактов. Чтобы штрафные санкции от всего этого не превысили заработок сельхозпроизводителей, для всего этого и введен этот режим», — сказал Николай Романов.

Он уточнил, что в целом по России ситуация схожая — неурожай коснулся многих регионов, потому можно ожидать поддержки от Минсельхоза. Введение режима ЧС призвано также облегчить диалог с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Напомним, в связи со сложной обстановкой в агропромышленном комплексе на территории Псковской области, сложившейся в результате переувлажнения почвы, зафиксированного в период с 18 мая по 8 июня, приведшего к гибели посевов сельскохозяйственных культур на площади более 100 гектаров, правительством области был введен на территории региона режим чрезвычайной ситуации.