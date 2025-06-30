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Режим чрезвычайной ситуации ввели в Псковской области из-за переувлажнения почвы

01.07.2025 14:22|ПсковКомментариев: 0

В связи со сложной обстановкой в агропромышленном комплексе на территории Псковской области, сложившейся в результате опасного метеорологического явления — переувлажнения почвы, зафиксированного в период с 18 мая по 8 июня, приведшего к гибели посевов сельскохозяйственных культур на площади более 100 гектаров, правительством области был введен на территории региона режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий документ подписал губернатор Михаил Ведерников.

Распоряжение о введении ЧС было подписаны 30 июня. 

С полным текстом документа можно ознакомиться тут.

Источник: Псковская Лента Новостей
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