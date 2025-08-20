Псковcкая обл.
Экономика

Крупнейший в области производитель овощей - «Агрофирма «Победа» отмечает 95-летие

22.08.2025 17:22|ПсковКомментариев: 0

Крупнейший в Псковской области производитель овощной продукции - ЗАО «Агрофирма «Победа» - отмечает 95 лет. Поздравить с юбилеем коллектив предприятия и его генерального директора Виктора Гречина пришли представители региональной и муниципальной власти, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Фотографии предоставлены Псковским муниципальным округом

Поздравительный адрес губернатора Михаила Ведерникова зачитал министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов.

«Сегодня агрофирма «Победа» является лидером агропромышленного сектора Псковской области. Это образец современного предприятия, где успешно применяют передовые технологии и расширяют сразу несколько базовых отраслей. Благодаря грамотному руководству и трудолюбию коллектива хозяйство добивается всё более высоких результатов», - подчеркнул глава региона и выразил признательность ветеранам агрофирмы, чьи трудовые подвиги заложили основу для сегодняшних достижений предприятия.

От себя лично Николай Романов добавил, что агрофирма «Победа» - это символ Псковской области в сельском хозяйстве. «Мы гордимся этим хозяйством. Спасибо за ваш нелёгкий труд, и за то, что вкладываете в дело столько души и сил», - сказал министр.

От имени спикера Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова и всего депутатского корпуса слова поздравлений работникам «Агрофирмы «Победа» адресовал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов. «95 лет служения земле. 95 лет преданности своему делу. Это очень серьёзная, достойная цифра. Вы - одно из старейших предприятий, и ваш секрет долголетия известен: это сплочённость коллектива, это ваша трудовая семья. Будьте здоровы, и многая лета вам», - пожелал депутат.

За многолетний добросовестный труд в агропромышленном комплексе он вручил благодарности Псковского областного Собрания депутатов главному инженеру Даниилу Волкову, главному технологу Галине Кабановой и рабочей полеводства Валентине Николаевой.

История ЗАО «Агрофирма «Победа» берёт своё начало в 1930 году, когда крестьянские хозяйства объединились в колхоз «Победа». В 1959 году центром хозяйства стала деревня Писковичи Псковского округа. В середине 60-ых годов под руководством директора Григория Гецентова развернулось строительство производственных площадей, жилья, зданий для социальных и культурных учреждений, Дома культуры, внедрение передовых технологий. В 1992 году колхоз был реорганизован в ЗАО. А в 1995 году его генеральным директором был избран Виктор Гречин, который руководит предприятием и сегодня.

 

ЗАО «Агрофирма «Победа» входит в число лучших овощеводческих хозяйств России. Специализируется на производстве огурцов, томатов, зелени, картофеля, молока и кормов для собственных нужд. На предприятии трудятся около 200 человек.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов Романов Николай Александрович
Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
