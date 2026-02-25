Псковский суд подтвердил обязанность поручителя заплатить 107 тысяч рублей за недостачу игристого вина

Арбитражный суд Псковской области отказал ООО «Группа компаний "Бривас"» в признании незаконным требования Псковской таможни об уплате задолженности по договору поручительства в размере 107 765 рублей 6 копеек, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Изображение создано с помощью нейросети

В октябре 2023 года во время перевозки игристого вина из Литвы в Россию по таможенной процедуре транзита в прицепе произошёл пожар. В результате таможня зафиксировала недостачу — 892 бутылки (более 1,4 тонны) не прибыли в пункт назначения.

Псковская таможня потребовала с ООО «Группа компаний "Бривас"» — поручителя по обязательствам литовской транспортной компании — уплатить предъявленную задолженность, так как декларант не выплатил таможенные платежи.

Компания оспорила требование, объяснив, что товар уничтожили из-за непреодолимой силы, а факт утраты подтвердили акты таможенного досмотра и наблюдения.

Однако суд постановил, что, хотя пожар и факт уничтожения товара не вызывает сомнений, перевозчик не предоставил на таможенный досмотр остатки уничтоженного груза — разбитые бутылки. Акты таможенного досмотра не содержали данных о пересчёте или подтверждении объёма утраты. Без таких доказательств суд не смог установить, полностью ли товар исключён из экономического оборота.

Суд решил, что обязанность по уплате таможенных платежей сохраняется. Поэтому он отказал ООО «Группа компаний "Бривас"» в удовлетворении их заявления.