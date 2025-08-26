Экономика

Делегация псковского отделения «Деловой России» посетит Великий Новгород осенью

В рамках деловой миссии состоялась встреча Псковского регионального отделения «Деловой России» во главе с лидером, председателем совета директоров ПАО «АВАР» Дмитрием Мельниковым и командой Новгородского регионального отделения под руководством председателя Юрия Весельева. Участники встречи познакомились, поделились опытом и рассказали о сферах своей профессиональной деятельности, сообщили в группе «Деловая Россия Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Деловая Россия Псковская область» / «ВКонтакте»

В псковском отделении отметили, что особое внимание было уделено обсуждению точек соприкосновения и перспективам совместного развития. Обе стороны выразили заинтересованность в дальнейших контактах и договорились о проведении ответного визита команды Пскова в Великий Новгород уже этой осенью.

«Такие встречи укрепляют деловые связи и способствуют созданию новых возможностей для предпринимателей в регионе», - подчеркнули в отделении.