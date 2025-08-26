Экономика

«ЗЭТО» стал участником Форума промышленности Псковской области

На площадке правительства Псковской области в конце августа состоялся Форум промышленности региона. Это одно из ключевых отраслевых событий года, приуроченное к 120-летию Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в ЗАО «ЗЭТО».

Фотографии: «ЗЭТО»

Форум собрал более 150 участников: представителей исполнительных органов власти, руководителей промышленных предприятий, институтов поддержки, образовательных учреждений и деловых объединений. Организаторами мероприятия выступили Министерство экономического развития Псковской области, Фонд инвестиционного развития региона (Фонд развития промышленности), центр «Мой бизнес» Псковской области при поддержке ведущих деловых объединений.

В рамках деловой программы форума состоялись практические сессии, посвящённые вопросам кооперации и импортозамещения, автоматизации и роботизации, а также кадровому обеспечению промышленности региона. Отдельное внимание было уделено возможностям целевого обучения и инструментам поддержки предприятий.

ЗАО «ЗЭТО» на форуме представляли генеральный директор Алексей Федоров и директор по персоналу Надежда Якушева. Генеральный директор завода выступил в дискуссионной части, обозначив стратегические направления развития предприятия и приоритеты взаимодействия с региональными партнёрами.

«Для ЗАО «ЗЭТО» участие в отраслевых площадках — это часть системной работы по развитию технологической независимости. Мы последовательно локализуем ключевые компоненты, внедряем автоматизацию, развиваем целевое обучение и создаём все необходимые условия для выпуска высокотехнологичной продукции», — отметил Алексей Фёдоров.

В свою очередь директор по персоналу Надежда Якушева подчеркнула значение подготовки кадров: «Сегодня мы формируем основу для будущего. Наша задача выстраивать системное взаимодействие с учебными заведениями, развивать корпоративные программы наставничества и создавать условия для профессионального роста сотрудников. Это позволит обеспечить предприятие квалифицированными специалистами и сохранить кадровый потенциал региона».

Участие компании в Форуме промышленности Псковской области подтверждает приверженность стратегическому курсу на технологическую самостоятельность, укрепление регионального сотрудничества и продвижение отечественной продукции на рынке, заключили на предприятии.