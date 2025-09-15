Экономика

Ставки по вкладам в псковских банках постепенно снижаются

Ставки по вкладам в Псковской области постепенно снижаются вслед за ключевой, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

По данным Банка России, на начало августа 2025 года жители региона держали на вкладах и банковских счетах 144,1 млрд рублей (без учета средств на счетах эскроу, которые используются для сделок с недвижимостью). Это на 29,3 млрд рублей или на 25,6% больше, чем годом ранее.

Напомним, совет директоров Банка России 12 сентября принял решение снизить ключевую ставку до 17% годовых.



«Ставки по вкладам постепенно снижаются вслед за ключевой. К примеру, максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в крупнейших банках страны в августе была около 16% годовых. К концу этого года, по прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 6-7%, а в следующем году вернется на целевой уровень вблизи 4% и останется на нем в дальнейшем», – комментирует главный экономист отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.

По его словам, вклады останутся привлекательными для граждан и позволят сохранить сбережения от будущего роста цен.