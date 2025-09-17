Экономика

Псковская область получит почти 17 млн рублей на работу центра поддержки экспорта

Псковская область получит почти 17 млн рублей на работу регионального центра поддержки экспорта, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Правительство РФ продолжает развивать инфраструктуру, необходимую для поддержки малых и средних компаний, выходящих на внешние рынки. В этом году 75 российских регионов получат финансирование на организацию работы центров поддержки экспорта, которые помогают бизнесу развивать международные связи. В их числе – и наш центр поддержки экспорта Псковской области», - пишет Михаил Ведерников.

За последние 5 лет более 100 субъектов малого и среднего предпринимательства региона заключили экспортные контракты при содействии центра, уточнил губернатор и добавил, что общий объем экспортируемых товаров, которые были вывезены за рубеж при поддержке Центра поддержки экспорта, составил более 36 млн долларов США.

«В планах этого года – заключение целого ряда экспортных контрактов с участием малых и средних предприятий региона», - поделился глава региона и напомнил, что работа в этом направлении ведётся в рамках нового президентского нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».