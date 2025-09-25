ОЭЗ «Моглино» принимает участие в международной выставке «ИННОПРОМ.Беларусь»

Делегация особой экономической зоны «Моглино» принимает активное участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ.Беларусь», проходящей с 29 сентября по 1 октября. Цель участия – развитие деловых контактов и расширение взаимодействия между предприятиями Псковской области и Республикой Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей представители компании.

Фото здесь и далее: ОЭЗ «Моглино»

Экспозиция включает презентации продукции местных предприятий, обсуждение перспектив совместного бизнеса и внедрение инновационных разработок.

«Участие в такого рода выставках является важной, неотъемлемой частью работы особой экономической зоны по продвижению экономического потенциала Псковской области и непосредственно территории особой экономической зоны. Мы на этой выставке присутствуем не одни, мы привезли своих резидентов, а именно компании "Нор-Маали", "Титан-Полимер" и "Евробит". В рамках данной выставки запланирован ряд встреч у наших резидентов с потенциальными клиентами и партнерами. Мы надеемся, что данные мероприятия позволят нашим резидентам расширить свой бизнес и, соответственно, заключить новые контракты. В свою очередь, мы будем четко отслеживать данные мероприятия и будем пытаться в рамках кооперационных взаимоотношений привлекать новые компании на территорию нашей особой экономической зоны. Также на выставке представлены промышленники из разных областей нашей страны. Мы имеем уникальную возможность поработать с ними и осуществлять нашу деятельность по привлечению резидентов в особую экономическую зону», - рассказал директора по развитию ОЭЗ «Моглино» Евгений Шпаков.