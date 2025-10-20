Экономика

Руководители «Моглино» и «Нор-Маали» обсудили развитие мощностей на территории ОЭЗ

В рамках постоянной работы по развитию и поддержке резидентов особой экономической зоны «Моглино» состоялась рабочая встреча на территории предприятия ООО «Нор-Маали», сообщили Псковской Ленте Новостей в ОЭЗ.

Фото здесь и далее: ОЭЗ «Моглино»

Во встрече приняли участие директор по развитию зоны «Моглино» Евгений Шпаков и заместитель генерального директора по производству ООО «Нор-Маали» Владимир Пасичнюк.

В ходе встречи обсуждались текущие производственные успехи компании, планы по развитию мощностей на территории ОЭЗ, а также вопросы, касающиеся дальнейшего использования преимуществ резидентства.

«Подобные визиты позволяют нам лучше понимать потребности наших резидентов и оперативно содействовать решению возникающих вопросов, тем самым укрепляя инвестиционный потенциал региона. Благодарим руководство ООО "Нор-Маали" за конструктивный диалог и открытость!» - отметили представители «Моглино».