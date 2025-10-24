Экономика

«Дневной дозор»: Нормально ли, когда чиновники зарабатывают больше других?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нормально ли, когда чиновники зарабатывают больше других граждан страны, в том числе представителей реального сектора экономики?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Госслужба стала лидером среди всех отраслей по зарплатам в Российской Федерации. Согласно свежему статистическому исследованию, почти в 15% муниципалитетов именно государственное и муниципальное управление обеспечивает самые высокие зарплаты. Особенно ярко это проявляется в регионах с низким средним доходом: в Дагестане госслужба занимает первое место в 71% муниципалитетов, в Тыве — в 68%, а в Республике Алтай — в 45%. Очевидно, что чем беднее регион, тем выше зарплаты госслужащих относительно зарплат сотрудников реального сектора экономики. Псковская область во всероссийских рейтингах по уровню доходов жителей традиционно соседствует с Дагестаном.

Результаты этого исследования заставляют задаться вопросом: как же мы собираемся улучшить экономическое состояние нашей страны, если у нас в реальном секторе экономики зарплаты ниже, чем на госслужбе? Кто же пойдет работать на заводы, на фабрики, на реальное производство, которое создает прибавочную стоимость? Нормально ли, когда чиновники зарабатывают больше других граждан страны, в том числе работников реального сектора экономики? Не в этом ли кроются причины выбора многих, кто выбирает кабинетную работу у «госкормушки», а не труд у «станка»? Что на этот счет думают наши эксперты, узнаем в программе «Дневной дозор».

Депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России», куратор Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России, руководитель Псковского регионального отделения РСПП Александр Козловский не считает, что работа в реальном секторе экономики перестала интересовать людей, чего нельзя сказать о госслужбе. На его взгляд, уменьшение количества желающих работать у «станка» связано не с нежеланием, а с полученным образованием и его качеством. Александр Козловский напомнил, что был период, когда юридическое образование являлось одним из самых популярных, в результате чего из вузов выпустили большое количество юристов, но качество полученных знаний у многих оставляло желать лучшего.

«На сегодняшний день существует диспропорция по образованию. Многие граждане получили совсем другое образование, что им не позволяет работать на предприятиях, на заводах. И в этой связи сейчас как раз и активизировалось направление популяризации инженерных профессий. И я считаю, что диспропорция именно поэтому и существует. Что делать человеку, который получил гуманитарное образование или кто является социологом, специалистом по администрированию каких-то процессов муниципальной власти, на промышленных предприятиях? Поэтому, конечно, и с этим образованием идут работать многие по профессии. На сегодняшний день реализовать себя на промышленном предприятии, мне кажется, гораздо легче. Если ты профессионал, если позволяет образование, если есть самое главное – это желание, то там можно заработать гораздо больше, чем работая где-то на месте в муниципалитетах. И я, например, выезжая в наши округа, общаясь с работниками, с сотрудниками администрации, понимаю, что там уровень совсем другой. Найти им специалистов по профессии на эти зарплаты гораздо сложнее, чем тем же предпринимателям, которые работают на этой же территории».

Директор завода «Псков-Полимер» (бренд Nordman), вице-спикер областного Собрания депутатов Юрий Сорокин тоже не считает, что госслужба сегодня более востребована, чем работа на предприятиях. По его словам, кадровый дефицит присутствует и на госслужбе, и на производстве. Также Юрий Сорокин поделился мыслями о том, как повысить эффективность работы чиновников, и рассказал, как побороть кадровый голод.

«Если взять для примера наш конкретный город и область, очень много вакансий в правительстве, в администрации города. Мне кажется, что, наоборот, желающих идти на госслужбу сегодня - мало. Проблема дефицита кадров присутствует и здесь. Есть такая пословица: «В чужом кармане всегда денег больше». Но это - иллюзия. На самом деле, много государственные и муниципальные служащие не получают. Но тем не менее я сторонник того, может быть, это парадоксально звучит, что чиновник не должен получать мало. Это очень ответственная работа, и заниматься ей должен человек очень подготовленный. Чиновников должно быть мало. При современных технологиях можно внедрять искусственный интеллект, и этот процесс уже начался, его нужно поддерживать, интересоваться им и не тормозить его, потому что искусственный интеллект действительно может уменьшить количество чиновников. Если чиновников будет мало, они должны получать более чем достойную заработную плату, при условии, что ответственно относятся к своим обязанностям. Чтобы не народ был для государства, а государство для народа. У нас предприятие работает на 60% мощности только из-за того, что не хватает людей. И я не один такой, у всех производственников аналогичная картина. Людей не хватает везде, поэтому я думаю, что текущая миграционная политика нашего государства, попытки ограничить въезд в нашу страну, обречены на провал. Мигранты нужны, чтобы они занимали рабочие места. И неквалифицированные места в частности - на стройках, на земляных работах. Там, где не требуется высшее образование или среднее специальное образование, мы без них не сможем».

Президент агропромышленной группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев признает, что диспропорция в заработных платах между госслужащими и работниками предприятий есть, и она крайне несправедлива. Дмитрий Матвеев поделился мнением о том, с чем это связано и как можно решить проблему.

«Я считаю, что это нездоровая ситуация, когда зарплаты чиновников растут непропорционально рынку. Почему такая ситуация складывается? Тут есть очень простое обоснование: когда мы говорим про чиновников, там повышение заработной платы обосновывается не экономическими показателями, а тем, что надо поднять зарплату. И ни к чему эти деньги не привязываются. А когда вы возьмете любое предприятие, неважно, малое, среднее, оно привязывается к доходам компании и к тем показателям, которые эта компания должна достигать. И поэтому в данной ситуации получается так, что предприятия постоянно думают о том, как зарабатывать деньги, и чем больше они зарабатывают, тем, в принципе, больше они тратят на заработную плату. А у чиновников даже в голове, у большинства из них, я не буду говорить про всех, потому что, естественно, есть исключения, когда люди находятся на своем месте, у них в голове вообще нет понимания, что они должны зарабатывать деньги. Глав районов нужно привязывать к чему? К доходной базе, к росту производства. Куча показателей, к которым можно привязать глав районов и их заработную плату. И главы региона, и главы города. Всё должно быть привязано: работа, их показатели и оценка их работы к экономическим показателям».

Директор холдинга NPN, предприниматель Игорь Савицкий считает неправильной ситуацию, при которой заработок госслужащих больше, чем у работников реального сектора экономики. По его словам, это присуще только России.

«Если взять цивилизованные страны, я вообще интересовался, как в других странах, с которыми мы себя равняем, там назначается заработная плата госслужащим или муниципальным. Хотя разницы между муниципальным и госслужащим я никакой не вижу. Такого вообще-то нигде нет. Обычно люди на бюджетной службе получают меньше, чем в реальном секторе экономики. У них рисков меньше, у них хорошее пенсионное обеспечение. У нас, к сожалению, тенденция другая. Во-первых, абсолютно не контролируется заработная плата чиновников. Когда я был депутатом, у меня было здравое предложение, что заработную плату надо назначать исходя из средней заработной платы по региону. Допустим, начальник отдела или заместитель главы города получает две средние заработные платы. Это все, естественно, не прошло. Но тем не менее зарплата чиновников никак не контролируется. Мало того, там кроме зарплаты еще есть так называемые скрытые выплаты. Считают, что любые выплаты работникам — это его заработная плата. У нас совсем по-другому с чиновниками. Есть заработная плата и куча всяких премий, отпускных, на проезд, возмещение. Этих выплат целая гора. Это тоже абсолютно неправильно. Экономике это мешает. У нас огромный дефицит кадров сегодня, по крайней мере, в Псковской области, но я знаю, в других регионах ситуация не лучше. Конечно, где больше платят и нужно меньше работать, туда люди идут. Это нормально. Но тут надо отметить еще следующее: по большому счету никого это сильно не возмущает. Я не слышал, чтобы кто-то обсуждал там заработную плату чиновников. Потому что пока еще в России, слава Богу, капитализм. Не знаю, сколько он еще будет. А его формула: нужны деньги — иди зарабатывай. Какие проблемы? Но это неправильная ситуация, неблагополучная совершенно».

Председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Опора России» Сергей Пакреев согласен с мнением Юрия Сорокина о том, что такое явление, как нехватка кадров, касается абсолютно всех отраслей и сфер: как производственной, так и госслужбы. В качестве действенного способа борьбы с кадровым голодом он видит повышение зарплаты сотрудников на производствах.

«Госсектор становится привлекательней, а это означает, что создаются условия для квалифицированных кадров, потому что в госсекторе, как в любом другом секторе экономики, квалифицированные кадры — это дефицит. Я сейчас не говорю про рабочие специальности, это отдельная история сегодня. По разным оценкам, дефицит рабочих специальностей составляет около 5 миллионов человек. Это касается строителей, складских работников и простых тружеников, занятых ручным трудом. Именно эти профессии сейчас востребованы. В нашем регионе сложился стереотип, что зарплаты в городах ниже, чем в мегаполисах. Однако пандемия изменила ситуацию. Удаленная работа стирает границы между городами и регионами. Поэтому предприятиям, которые планируют продолжать работу в регионе, важно повышать уровень зарплат. Это касается не только промышленных компаний, но и других организаций. Вряд ли это тотально скажется на темпах экономического развития в обозримом будущем, но на темпах развития определенных отраслей абсолютно точно. И в части строительства, и где требуется умеренно квалифицированные кадры, там могут возникнуть, конечно же, сложности. Поэтому нужно работать и над производительностью труда, и над эффективностью труда на местах и на производственных, и на складских помещениях. Скорее всего, также встанет вопрос изменения в миграционной политике, потому что мигранты до недавнего времени составляли значительную часть ручного рабочего труда. Сейчас ресурс ограничен. Я думаю, что в этом направлении также будут выполняться работы, как создать условия для мигрантов, чтобы они работали и официально, и имели все необходимые документы, и минимизировать какие-то риски»

По мнению главы объединения СОЦПРОФ, экс-депутата Государственной Думы Российской Федерации двух созывов Сергея Вострецова, сегодня человеческий ручной труд на многих производствах невостребован, автоматизация и искусственный интеллект уже могут заменить большую часть сотрудников промышленных предприятий. Машинам не нужна зарплата, неудивительно, что на госслужбе, где заменить людей роботами не представляется возможным, зарплаты могут быть выше, чем на производстве.

«Раньше реальный сектор экономики нуждался в большом количестве рабочей силы. На заводах трудилось по пять тысяч человек. Сегодня же благодаря автоматизации и внедрению искусственного интеллекта потребность в таком количестве сотрудников отпала. Теперь достаточно 500 человек. При этом в других сферах, таких как образование, здравоохранение и управление хозяйством, по-прежнему есть рабочие места. Например, нужны воспитатели, учителя, медсестры и менеджеры. Поэтому сейчас существует множество вакансий, а работы в реальном секторе нет. Потому что нет в таких объемах промышленности, а даже если она и будет, но не будет необходимости такого количества физического труда. Поэтому единственный путь развития, если мы хотим, чтобы человечество развивалось и наши граждане были счастливыми, надо сделать их свободными. Надо стимулировать развитие именно малоэтажного строительства с землей, с садами. Пусть творят, выращивают. Будем есть нормальные продукты, жить в обществе здоровом, где и экология, и всё будет. С чего мы это можем сделать? Вот для этого мы должны сделать своих людей свободными. Не чтобы они существовали на пособие. Надо стимулировать. Стимулировать, чтобы они жили, как бояре. То есть нам надо наших людей сделать богатыми. Сильными и богатыми. Мы всё для этого можем сделать».

Депутат Псковской городской Думы по округу №3, вице-президент Национального объединения строителей «Нострой» Антон Мороз считает, что для повышения привлекательности рабочих и инженерных профессий необходимо инвестировать в промышленность, внедрять технологии и менять отношение общества к труду.

«Да, такая разница в доходах действительно заметна, особенно в дотационных регионах. Но важно понимать: это усреднённая картина. На крупных промышленных предприятиях заработная плата зачастую выше, чем на госслужбе — просто таких предприятий в регионах немного. Госслужба даёт стабильность — понятную систему оплаты, гарантии, отпуск, пенсию. В то время как в реальном секторе, особенно в промышленности, заработки часто зависят от загрузки предприятия и рынка. Нам нужно повышать привлекательность рабочих и инженерных профессий. Если человек понимает, что, работая руками или на производстве, он может достойно зарабатывать и развиваться — он туда пойдёт. По сути, всё упирается в инвестиции, технологии и отношение общества к труду. Когда промышленность начнёт восприниматься не как «тяжёлая работа за копейки», а как современная, технологичная сфера — тогда и баланс восстановится».

В сегодняшней программе мнения наших собеседников, как это чаще всего и бывает, не совпали. Одни считают, что диспропорция в зарплатах чиновников и работников реального сектора экономики есть, это несправедливо и может быть одной из причин, по которой люди не идут к станку, а предпочитают гарантированную «чиновничью пайку». Другие уверяют, что данные социсследования не отражают полную картину объективной реальности. «Средняя по больнице» зарплата чиновников, может, и превышает официальную заработную плату работников производств, но отражает, скорее, «среднюю температуру по больнице». Не случайно проблема нехватки рабочих рук остро ощущается не только на предприятиях, но и, например, на муниципальной службе.

Александра Братчикова