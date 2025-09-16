Общество

Виктор Остренко о замене чиновников на ИИ: Предложение интересное, но малореализуемое

Чиновников и депутатов не получится полностью заменить на искусственный интеллект. Такое мнение высказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, комментируя соответствующую инициативу в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Очень интересное предложение, но мне кажется, оно малореализуемое на сегодняшний день. Нельзя дать искусственному интеллекту возможность принимать ответственные общественно-политические решения, потому что здесь имеет значение в том числе и моральная составляющая», - сказал Виктор Остренко.

Виктор Остренко сам использует ИИ в работе и отмечает положительные стороны такого подхода. Однако он указал на необходимость четкого понимания границ возможностей цифровых технологий. Политик подчеркнул, что искусственный интеллект может выступать помощником в работе чиновника, при этом ответственность за принятие решений остается на человеке.

Ранее начальник управления цифрового развития правительства региона Виталий Рахманов рассказал, что в работу правительства и исполнительной власти Псковской области планируется внедрить искусственный интеллект «Госджипити», чтобы упростить общение чиновников с населением, переводя «чиновничий» язык на понятный для всех. Виктор Остренко положительно оценил инициативу, однако отметил, что применение таких инструментов требует особого внимания к этическим аспектам.

«Я слышал, что было озвучено такое предложение. Предполагаю, что такой инструмент может быть эффективно использован при подготовке в том числе и ответов на обращения граждан. Но повторюсь: за каждым таким ответом должно быть ответственное решение конкретного человека. Это моральная составляющая общественно-политической деятельности», - заключил вице-спикер областного Собрания.