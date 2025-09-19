Экономика

Псковская область заняла 71 место в рейтинге регионов по зарплатам во II квартале 2025 года

Псковская область заняла 71 место в рейтинге российских регионов по уровню зарплат во II квартале, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Согласно данным Центра экономических исследований «РИА Рейтинг», основанным на официальной статистике за апрель – июнь 2025 года, чистая медианная зарплата в Псковской области составила 47 420 рублей (без учёта НДФЛ). Отношение чистой медианной зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг составило 2,0. Отношение чистой медианной зарплаты Псковской области к среднему значению по России составило 0,7.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

3 место - Ненецкий автономный округ;

8 место - Мурманская область;

11 место - Санкт-Петербург;

13 место - Ленинградская область;

27 место - Архангельская область;

44 место - Республика Карелия;

45 место - Новгородская область;

56 место - Вологодская область;

70 место - Калининградская область.

Первое место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где чистая медианная зарплата превышает стоимость фиксированного набора в 5,1 раза. Вторую строчку по покупательской способности зарплаты занял Чукотский автономный округ: здесь медианная зарплата позволяет приобрести 4,3 фиксированного набора товаров и услуг. На третьей и четвертой строчках рейтинга Ненецкий автономный округ и Магаданская область соответственно, где чистая медианная зарплата эквивалентна четырем фиксированным наборам товаров и услуг. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра замыкает лидирующую пятерку регионов с результатом 3,8 фиксированного набора товаров и услуг на одну чистую медианную зарплату.