Экономика

Больной зуб нужно вырывать сразу — Юрий Бурлин о повышении порога НДС

Обходиться без полумер и принимать решения сразу призвал депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин, комментируя в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей заявление российских властей о решении поэтапно снижать порог доходов, при котором требуется уплата НДС бизнесом.

Порог доходов в 2026 году планируется установить на уровне 20 млн рублей вместо 10 млн рублей, анонсированных ранее. С 2027 года его хотят опустить до 15 млн рублей, с 2028 года — до 10 млн рублей.

«Есть такая поговорка: больной зуб нужно вырывать сразу. Изначально (порог доходов для уплаты НДС - ред.) был 10 миллионов, потом подняли до 20. У бизнеса нет понимания, что будет дальше. И каждый раз приходится побеждать какие-то задачи, которые приходят сверху. Налоги платить надо? Надо. Тут нужно понять: либо мы уходим полностью с упрощенной системы налогообложения и всех переводим на НДС, либо что-то оставляем. У нас не самая простая ситуация сейчас, начиная с внешней и заканчивая внутренней», - сказал Юрий Бурлин.

Он отметил, что снижение порога с 60 млн так или иначе повлияет на малое и среднее предпринимательское сообщество.

«Кого-то, конечно, это подтолкнет уйти из бизнеса, а кого-то, в свою очередь, усилит. Все надо смотреть в динамике. Увеличения налогов никто не хочет. Хочется, чтобы была какая-то определенность. Для МСП (малое и среднее предпринимательство — прим.ред.) есть большой вызов. Тот бухучет, который ведется при УСН, попроще. Для того, чтобы вести бухучет с НДС, необходимы дополнительные экспертизы, соответственно, не каждый готов это делать, так как это дополнительные расходы. Поэтому, помимо прямых расходов на налоги, пойдут еще дополнительные на организацию этих налогов и на управление этим процессом. Ситуация не совсем безрадостная, но мы понимаем, что она непростая для малого предпринимательства», - добавил депутат.

Он также подчеркнул, что нужно готовиться к уменьшению количества компаний.

«Готовиться к уменьшению количества компаний точно нужно. Для многих это будет толчком. Для кого-то это был ковид, для кого-то - начало специальной военной операции, а для кого-то будет эта история. Малому и среднему предпринимательству от этого точно лучше не станет», - заключил Юрий Бурлин.