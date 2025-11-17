Экономика

Александр Братчиков: Главная задача власти — сохранить социальную направленность бюджета

Основная задача региональных властей в Псковской области — сохранить бюджет социально направленным и выполнить все социальные обязательства перед жителями региона. Так охарактеризовал планируемый бюджет председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

- Александр Николаевич, как вы можете охарактеризовать основные параметры бюджета на следующий год?

- Бюджет мы сегодня рассмотрели в первом чтении. В первую очередь оно предполагает утверждение доходов областного бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов, расходов и, соответственно, дефицита, то есть основных параметров бюджета.

Что касается доходов, в предоставленном на рассмотрение бюджете доходная часть увеличивается на сумму порядка 10 миллиардов рублей по отношению к уточненному бюджету на 2025 год. Я считаю, что это очень хорошо. Это говорит о том, что поступают дополнительные деньги из федерального бюджета, а также растут налоговые и неналоговые доходы регионального бюджета.

Увеличение бюджета позволит нам выполнить всю расходную часть бюджета, чтобы обеспечить необходимыми средствами все социальные обязательства, которые берет на себя регион.

По итогам первого чтения над бюджетом начинает работать согласительная комиссия. Её работа сводится к тому, чтобы выслушать предложения глав муниципальных округов и учесть их предложения в постатейном формировании расходной части. Затем бюджет будет представлен к рассмотрению во втором чтении.

- То есть будет еще обсуждение, будут вноситься какие-то поправки?

- Безусловно, первое чтение - это определение основных параметров бюджета. А во втором чтении как раз будет формирование всей расходной части. По традиции в работе согласительной комиссии примут участие представители всех политических фракций областного Собрания, а также региональное правительство - заместители губернатора.

- Скажите, удастся ли сохранить бюджет социально направленным, каким он был в предыдущие годы?

- Бюджет у нас в принципе социально направленный в целом, как и везде в стране, потому что социальные обязательства, благополучие жителей, здоровье жителей - это основная задача любого регионального бюджета, так же как и федерального. Это основная задача региональной власти: правительства и Псковского областного Собрания депутатов. Мы должны выполнить все социальные обязательства, которые на себя берет бюджет и, соответственно, органы власти Псковской области. Эту задачу мы, безусловно, выполним.

- Прогнозируете ли большой дефицит бюджета, и растет ли он по сравнению с предыдущими годами?

- Нет. По сравнению с 2025 годом дефицит уменьшается на 7,5%. В 2026 году он составит порядка 2,7 миллиарда рублей. Это не очень значительная сумма, которая находится в пределах нормы и соответствует Бюджетному кодексу Российской Федерации.

- Из чего планируется увеличение доходов бюджета?

- Как мы видели из доклада, это налоговые и неналоговые поступления, а также безвозмездные поступления из федерального центра.

- На какие направления, на ваш взгляд, нужно добавить финансирование?

- Как мы уже сегодня видели и обсуждали, это, конечно, медицинское обеспечение лекарственными препаратами. Это приобретение жилья для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также всё, что касается увеличения заработной платы. Эта задача будет выполнена. Это тоже необходимо, и дополнительные средства учтены в резервном фонде.

Беседовал Андрей Николаев.