Бюджетный комитет рекомендовал принять областной бюджет в первом чтении и создать согласительную комиссию

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике под председательством вице-спикера Александра Братчикова поддержал проект трёхлетнего бюджета Псковской области и рекомендовал принять его в первом чтении. Соответствующее решение принято накануне «бюджетной» сессии областного Собрания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

С докладом об основных направлениях бюджетной политики и ключевых цифрах выступила вице-губернатор — министр финансов Татьяна Баринова. Она подчеркнула, что основное внимание следует уделить 2026 году, поскольку показатели на 2027–2028 годы в будущем претерпят значительные изменения.

Отметив сохранение структуры доходов и расходов, финансист акцентировала внимание на росте бюджетных параметров в 2026 году по сравнению с предыдущими периодами. Доходы запланированы в размере 68 млрд 243 млн 582 тыс. рублей, расходы — 70 млрд 956 млн 818 тыс. рублей, дефицит составит 2 млрд 713 млн 236 тыс. рублей. Общий объём доходов консолидированного бюджета определён в сумме 78 млрд 50 млн 700 тыс. рублей.

«Сравнивая бюджетные характеристики 2025 и 2026 годов, мы видим значительный рост доходной части — почти на 7,8 млрд рублей — за счёт безвозмездных поступлений. Федеральные поступления, сниженные в 2025 году, восстановлены. Кроме того, ускорились темпы роста налоговых и неналоговых доходов», — отметила Татьяна Баринова.

В рамках прогноза социально-экономического развития области вице-губернатор сообщила, что среднемесячная заработная плата в 2026 году составит 52 тысячи 221 рубль.

Вице-спикер Юрий Сорокин попросил пояснить, на чём основан этот прогноз. По словам министра финансов, прибавка в 1 млрд рублей обусловлена повышением МРОТ, ещё 1 млрд рублей выделяется на увеличение зарплат бюджетников в соответствии с президентскими указами. На вопрос о главных «поставщиках» НДФЛ вице-губернатор пояснила, что в регионе отсутствуют градообразующие предприятия, поэтому налог на доходы физических лиц формируется в основном за счёт бюджетников, военнослужащих и представителей среднего бизнеса.

Александр Братчиков отметил, что по сравнению с уточнённым бюджетом 2025 года доходная часть выросла на 10 млрд рублей. «Это свидетельствует как о поступлении дополнительных федеральных средств, так и о росте собственных налоговых и неналоговых доходов. Всё это позволит выполнить расходные обязательства и реализовать все социальные программы», — подчеркнул он.

Председатель комитета напомнил, что впереди — детальная проработка расходных статей в рамках подготовки документа ко второму чтению. Для этого на сессии будет создана согласительная комиссия.

Депутаты рекомендовали принять в первом чтении законопроект «Об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» и сформировать согласительную комиссию, в состав которой на паритетной основе войдут представители законодательной и исполнительной власти.

Кроме того, члены комитета поддержали проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования на предстоящие три года. Бюджет ФОМС на 2026 год запланирован без дефицита с увеличением основных параметров.

На заседании также рассмотрели другие профильные законопроекты, реализация которых потребует выделения бюджетных средств.