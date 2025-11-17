Экономика

Долги Псковской области в размере более 700 млн рублей еще не списаны

Долги Псковской области в размере 708 млн 903 тысяч 289 рублей будут списаны после подписания документации с министерством финансов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию.

Сегодня депутаты на заседании комитета обсудили проект бюджета Псковской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Общий объем доходов областного бюджета составит 68 243 582 000 рублей. Общий объем расходов областного бюджета планируется в размере 70 956 818 000 рублей.

«Большую часть доходов составят поступления от налога на доходы физических лиц (40,3%), далее следуют акцизы (22,1%), налог на прибыль организаций (14,6%), налог на имущество (7,7%)», - доложила заместитель губернатора Татьяна Баринова.

Налоговые и неналоговые доходы в 2026 году при этом составят 38 138 808 000 рублей. Безвозмездные поступления — 30 104 774 000 рублей.

Также на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов планируется приватизировать 55 объектов недвижимого имущества на территории всей Псковской области. Для финансирования дефицита областного бюджета в 2026 году планируется привлечь 2 713 236 000 рублей.

«Недавно было постановление правительства о списании с области долгов в размере более 700 миллионов. Это уже включено в проект бюджета или будет внесено позже?» - задался вопросом председатель комитета Собрания по АПК Андрей Козлов.

Татьяна Баринова ответила, что долги будут списаны после подписания перечня документов с Министерством финансов России.

«То есть бюджет может увеличиться?» - спросил Андрей Козлов.

«Нет, просто уменьшаться долговые обязательства», - ответила Татьяна Баринова.

Законопроект об областном бюджете депутаты одобрили.