Экономика

Антон Минаков: За бюджет нужно голосовать, не исходя из идеологии

Лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков выразил благодарность губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за проделанную работу над бюджетом региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии областного Собрания.

«Владимир Жириновский (покойный лидер ЛДПР - ред.) воистину считается предсказателем, поскольку указал курс ЛДПР на центризм. Я считаю, что к голосованию о бюджете нужно подходить вдумчиво, исходя не из идеологии. Безусловно, в первом чтении проект необходимо поддержать исходя из того, насколько губернатор и правительство остается открытым», — сказал Антон Минаков.

Лидер фракции подчеркнул, что итоговый голос будет зависеть от правок, внесенных на согласительных комиссиях.

«Пройдет согласительная комиссия, будут внесены наши поправки, тогда уже будет принято решение о голосовании во втором чтении. В первом чтении я благодарю вас, Михаил Юрьевич, это вас качественно отличает от других губернаторов. Нам с вами повезло», — подытожил Антон Минаков.