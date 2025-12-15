Экономика

Михаил Ведерников: Объем поступлений из федерального бюджета в этом году снизился

На начало декабря можно говорить о доходах консолидированного бюджета Псковской области в 2025 году в размере 68 млрд рублей. По текущим прогнозам, эта цифра значительно не увеличится, сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии областного Собрания депутатов.

«Результат несколько меньше, чем в прошлом году, но причины снижения понятны. Мы неоднократно говорили с вами об этом в течение года», - заявил губернатор.

В силу ряда факторов, продолжил он, снизились объёмы поступлений из федерального бюджета. Прежде всего, это обусловлено завершением первой пятилетки нацпроектов.

«Вы все видели, что мы ежегодно последовательно наращивали объём привлекаемых средств, достигнув пика в 2023 году. Но, очевидно, что в начале и в конце цикла реализации нацпроектов суммы всегда меньше, чем в разгар работ. В прошлом году поступлений стало меньше на 3,5 млрд рублей. И, кстати, мы это компенсировали ростом собственных доходов», - рассказал глава региона.

В этом году снижение составило 5 млрд рублей.

Итого совокупное снижение за 2 года - 8,5 млрд рублей. «Именно это и вызвало уменьшение объёма доходов консолидированного бюджета», - пояснил Михаил Ведерников.

По его словам, в 2026 году картина будет принципиально иной: только по предварительным данным, объём финансирования нацпроектов увеличится практически в два раза (20 млрд против 11 млрд рублей).

Поэтому, с учётом текущих данных, можно дать предварительную оценку, что доходы консолидированного бюджета по итогам следующего года могут составить порядка 78 млрд рублей, заключил губернатор.