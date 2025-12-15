Псковcкая обл.
Псковские учителя на V съезде Общества русской словесности
Экономика

Доходы бюджета Псковской области увеличились ко второму чтению законопроекта

17.12.2025 10:29|ПсковКомментариев: 0

Доходная часть бюджета Псковской области на 2026 год ко второму чтению законопроекта увеличилась на 865 049 000 рублей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике областного Собрания депутатов. 

Отмечается, что по статье «Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» поступления на 2026 год увеличиваются на 845 208 000 рублей.

По статье «Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» поступления увеличиваются в 2026 году на 19 841 000 рублей.

В представленном законопроекте расходы увеличиваются в 2026 году на 865 049 000 рублей.

В связи с требованиями Бюджетного кодекса РФ (не менее 0,1% налоговых и неналоговых доходов и дотации на выравнивание), увеличены лимиты резервного фонда правительства Псковской области по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий на 2026 год на 25 642 тысячи рублей. 

Резервный фонд правительства Псковской области уменьшен на 431 483 000 рублей.

Итого, с учетом изменений, доходы областного бюджета на 2026 год составят 69 108 631 000 рублей, расходы – 71 821 867 000 рублей, дефицит без изменений и составит 2 713 236 000 рублей, государственный долг – 21 535 778 000 рублей или 56,5% налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

«Прошла плодотворная неделя. С учетом того, что поступили дополнительные средства из федерального бюджета, параметры изменились», - сообщила докладчик, заместитель губернатора Псковской области Татьяна Баринова.

Дополнительные средства после работы согласительной комиссии позволили увеличить индексацию социальных выплат. Сумма составляет 2 616 100 000 рублей.

Также увеличились выплаты на строительство пожарных постов в деревнях Лавры Печорского муниципального округа и деревне Славковичи Порховского муниципального округа на 1,1 и 12,2 млн рублей соответственно.

На увеличение МРОТ направлено 943,6 млн рублей.

«Модернизация первичного звена здравоохранения минус 25 миллионов и в последующие годы. Почему?» - поинтересовался депутат Псковского областного Собрания от КПРФ Петр Алексеенко.

«Министерство здравоохранения не стало уделять этому внимание, потому что пропорционально сняты средства со всех субъектов Российской Федерации. О том, что эти средства будут перенесены, еще нет информации», - ответила Татьяна Баринова.

«Это было решение Минфина Российской Федерации. Соответствующая программа согласована с Минздравом России, эти средства перемещены на более поздний период», - прокомментировал заместитель министра здравоохранения Денис Иванов.

Пять депутатов проголосовали «за», один воздержался.

Пресс-портрет
Баринова Татьяна Алексеевна Заместитель губернатора Псковской области - министр финансов Псковской области Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
