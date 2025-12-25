Экономика

Эксперт рассказал о факторах снижения инфляции и ключевой ставки в 2026 году

0

Ожидания по траектории ключевой ставки Центробанка в 2026 году прокомментировал главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов.

«Мы ожидаем, что цикл снижения ключевой ставки продолжится, и на конец 2026 года она окажется в диапазоне 12-13%. Если курс рубля соответственно прогнозам снизится до условных 90 руб./долл. в среднем по году, то это, скорее всего, не станет проинфляционным фактором. Если же рубль окажется заметно слабее этих уровней, то это может остановить снижение ключевой ставки. Если рубль будет крепче этих значений, то он продолжит быть дезинфляционным фактором», - рассказал спикер.

Ранее ВТБ уже комментировал изменения курса рубля. По мнению экспертов финансовой организации, основные факторы, которые определят динамику рубля в 2026 году, – это снижение продаж валюты Банком России вне бюджетного правила и динамика цен на российскую нефть. Снижение продаж валюты вне бюджетного правила составит около 1.6 трлн руб., то есть примерно 20 млрд долларов по текущему обменному курсу. Если цены на российскую нефть останутся на уровне ноября 2025 года надолго, то предложение валюты снизится еще примерно на 10 млрд долларов с учетом роста её продаж в рамках бюджетного правила.

Итого средний обменный курс рубля в следующем году, по оценкам, составит около 88–92 руб./долл. при условии, что цена на российскую нефть будет около 45–48 долл./барр. Более низкие цены на нефть приведут к дополнительному ослаблению рубля относительно такого прогноза.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2025

Рейтинг@Mail.ru