Эксперт рассказал о факторах снижения инфляции и ключевой ставки в 2026 году

Ожидания по траектории ключевой ставки Центробанка в 2026 году прокомментировал главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов.

«Мы ожидаем, что цикл снижения ключевой ставки продолжится, и на конец 2026 года она окажется в диапазоне 12-13%. Если курс рубля соответственно прогнозам снизится до условных 90 руб./долл. в среднем по году, то это, скорее всего, не станет проинфляционным фактором. Если же рубль окажется заметно слабее этих уровней, то это может остановить снижение ключевой ставки. Если рубль будет крепче этих значений, то он продолжит быть дезинфляционным фактором», - рассказал спикер.

Ранее ВТБ уже комментировал изменения курса рубля. По мнению экспертов финансовой организации, основные факторы, которые определят динамику рубля в 2026 году, – это снижение продаж валюты Банком России вне бюджетного правила и динамика цен на российскую нефть. Снижение продаж валюты вне бюджетного правила составит около 1.6 трлн руб., то есть примерно 20 млрд долларов по текущему обменному курсу. Если цены на российскую нефть останутся на уровне ноября 2025 года надолго, то предложение валюты снизится еще примерно на 10 млрд долларов с учетом роста её продаж в рамках бюджетного правила.

Итого средний обменный курс рубля в следующем году, по оценкам, составит около 88–92 руб./долл. при условии, что цена на российскую нефть будет около 45–48 долл./барр. Более низкие цены на нефть приведут к дополнительному ослаблению рубля относительно такого прогноза.