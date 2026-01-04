Экономика

В России за год больше всего выросли зарплаты у издателей ПО

За последний год наиболее заметный рост зарплат в России зафиксирован у сотрудников издательств программного обеспечения — их доходы увеличились на 137 тыс. рублей к концу октября. Такие данные получены РИА Новости на основе статистики.

В среднем по стране зарплата за 12 месяцев выросла на 13,1 тыс. рублей и составила 99,7 тыс. рублей. При этом рост трудовых доходов наблюдался в 258 сферах деятельности, а снижение — только в семи.

Кроме издателей ПО, значительное увеличение зарплат отмечено у рыболовов — на 69 тыс. рублей, сотрудников холдинговых компаний — на 55,5 тыс., работников в сфере аренды интеллектуальной собственности — на 50,7 тыс., а также разработчиков строительных проектов — на 46,3 тыс. рублей.

Наибольшее падение средних зарплат произошло в инвестиционных фондах, где доходы снизились на 57,4 тыс. рублей за год.

Среднемесячная начисленная зарплата учитывает премии и считается до вычета налогов, включая доходы всех сотрудников, в том числе с высокими заработками, передает «Газета.Ру».

