Декларацию по УСН за 2025 год ФНС рекомендует представлять по новой форме

Приказом Федеральной налоговой службы России утверждена новая форма декларации, порядок ее заполнения, а также формат представления в электронной форме налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН). Принятие новой формы обусловлено многочисленными изменениями, внесенными в Налоговый кодекс РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС.

Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального опубликования (29.12.2025) на официальном интернет-портале правовой информации и применяется, начиная с представления налоговой декларации по УСН за налоговый период 2025 года.

В обновленной форме изменены штрих-коды и коды способов подачи декларации (например, добавлен код для подачи через личный кабинет ИП), а также разделы:

2.1.1. «Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения — доходы)»;

2.2. «Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога (объект налогообложения — доходы, уменьшенные на величину расходов)».

Напомним, начиная с представления налоговой декларации за налоговый период 2024 года налоговые декларации по УСН представляются в налоговые органы по форме и формату, утвержденным приказом ФНС России от 2 октября 2024 года.

ФНС России рекомендует налогоплательщикам налоговые декларации по УСН за налоговый период 2025 года представлять в налоговые органы по обновленной форме и формату. При этом налоговые органы продолжают прием от налогоплательщиков налоговых деклараций по УСН за налоговый период 2025 года по формам и форматам, утвержденным предыдущим приказом.