 
Экономика

Псковичка приняла участие во флагманской встрече «Росмолодёжь.Предпринимай»

0

В инновационном городе Доброград завершилась флагманская встреча сообщества «Росмолодёжь.Предпринимай». Событие собрало представителей деловой среды со всей страны. В числе ключевых участников — региональный лидер сообщества из Псковской области Анастасия Чугунова, которая представила свой регион на площадке всероссийского уровня, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Фото: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

Программа встречи была насыщена практическими форматами: для участников организовали стратегические дискуссии с федеральными экспертами, командную работу над проектами, сессию «открытый микрофон», а также индивидуальные консультации с приглашенными спикерами. Главной целью мероприятия стало создание условий для обмена опытом и поиска точек роста для молодых предпринимателей.

Для Анастасии Чугуновой, которая активно развивает предпринимательское сообщество в Пскове, поездка в Доброград стала не только возможностью для повышения личной экспертизы, но и способом привлечь новые ресурсы для развития бизнес-климата в родном регионе.

 

«Для меня бизнес — это не только про деньги, но и про окружение. Эти три дня стали идеальной иллюстрацией того, как важно находиться в правильной среде. Мы собрали в Доброграде самых активных предпринимателей со всей страны. Сила нетворкинга здесь ощущается особенно остро: здесь нет случайных людей, каждый разговор перерастал в обсуждение реальных проектов. Отдельное спасибо организаторам «Росмолодёжь.Предпринимай» за атмосферу, в которой хочется творить, создавать и масштабировать. Возвращаюсь в Псков с новыми силами и связями, чтобы продолжать строить сильное сообщество предпринимателей у себя дома», — поделилась впечатлениями Анастасия Чугунова.

Организаторы встречи отметили, что участие лидеров из разных регионов, включая Псковскую область, способствует формированию единого горизонтального бизнес-сообщества. Формат флагманских встреч зарекомендовал себя как эффективный инструмент поддержки молодежного предпринимательства, позволяя участникам не только получить актуальные знания от экспертов, но и найти надежных партнеров для реализации своих проектов.

«Росмолодёжь.Предпринимай» — это программа Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), направленная на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и развитие существующих бизнес-проектов.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026