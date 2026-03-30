Псковичка приняла участие во флагманской встрече «Росмолодёжь.Предпринимай»

В инновационном городе Доброград завершилась флагманская встреча сообщества «Росмолодёжь.Предпринимай». Событие собрало представителей деловой среды со всей страны. В числе ключевых участников — региональный лидер сообщества из Псковской области Анастасия Чугунова, которая представила свой регион на площадке всероссийского уровня, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Программа встречи была насыщена практическими форматами: для участников организовали стратегические дискуссии с федеральными экспертами, командную работу над проектами, сессию «открытый микрофон», а также индивидуальные консультации с приглашенными спикерами. Главной целью мероприятия стало создание условий для обмена опытом и поиска точек роста для молодых предпринимателей.

Для Анастасии Чугуновой, которая активно развивает предпринимательское сообщество в Пскове, поездка в Доброград стала не только возможностью для повышения личной экспертизы, но и способом привлечь новые ресурсы для развития бизнес-климата в родном регионе.

«Для меня бизнес — это не только про деньги, но и про окружение. Эти три дня стали идеальной иллюстрацией того, как важно находиться в правильной среде. Мы собрали в Доброграде самых активных предпринимателей со всей страны. Сила нетворкинга здесь ощущается особенно остро: здесь нет случайных людей, каждый разговор перерастал в обсуждение реальных проектов. Отдельное спасибо организаторам «Росмолодёжь.Предпринимай» за атмосферу, в которой хочется творить, создавать и масштабировать. Возвращаюсь в Псков с новыми силами и связями, чтобы продолжать строить сильное сообщество предпринимателей у себя дома», — поделилась впечатлениями Анастасия Чугунова.

Организаторы встречи отметили, что участие лидеров из разных регионов, включая Псковскую область, способствует формированию единого горизонтального бизнес-сообщества. Формат флагманских встреч зарекомендовал себя как эффективный инструмент поддержки молодежного предпринимательства, позволяя участникам не только получить актуальные знания от экспертов, но и найти надежных партнеров для реализации своих проектов.

«Росмолодёжь.Предпринимай» — это программа Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), направленная на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и развитие существующих бизнес-проектов.