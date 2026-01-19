 
Экономика

Псковичам предлагают выход на рынки Узбекистана и Казахстана в рамках сдвоенной бизнес‑миссии

0

Центр поддержки экспорта Псковской области (центр «Мой бизнес») открывает набор на особую сдвоенную бизнес-миссию, которая позволит за одну поездку проработать возможности на двух динамичных рынках Центральной Азии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре. 

Суть уникального формата: делегация начинает работу в Узбекистане, а затем, без возвращения домой, продолжит деловую программу в Казахстане. Это максимизирует время на переговоры и минимизирует организационные издержки.

Псковичам организуют «под ключ»:

  1. Готовые деловые контакты: сформируют персональный перечень потенциальных иностранных покупателей в обеих странах, включая контакты ключевых лиц.

  1. Организованные переговоры: заранее договорятся и согласуют встречи с байерами на территории Узбекистана и Казахстана.

  2. Экономию времени и ресурсов: одна поездка — две страны, максимум полезных встреч и контактов. Организаторы берут на себя всю логистику взаимодействия с зарубежными партнёрами.

Почему нужно ехать?

  • Возможность исследовать два рынка сразу и оценить их потенциал для бизнеса.
  • Найти новых покупателей и установить прямые контакты без посредников.
  • Заключить первые сделки или договоры о намерениях.
  • Прочувствовать деловую атмосферу и конкурентную среду Узбекистана и Казахстана.

Отраслевая направленность бизнес-миссии уточняется и будет сформирована, исходя из заявок и экспортного потенциала.

«Не упустите шанс удвоить свои экспортные возможности!» - призвали организаторы.

Предварительные сроки: 16-20 февраля 2026 года. 

Более подробную информацию можно узнать по телефону: 331-337 (доб. 108/109), а также по электронной почте: export@msp60.ru или по адресу: Псков, улица Гоголя, дом 14, Центр поддержки экспорта Псковской области (центр «Мой бизнес»).

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026