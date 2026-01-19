Псковичам предлагают выход на рынки Узбекистана и Казахстана в рамках сдвоенной бизнес‑миссии

Центр поддержки экспорта Псковской области (центр «Мой бизнес») открывает набор на особую сдвоенную бизнес-миссию, которая позволит за одну поездку проработать возможности на двух динамичных рынках Центральной Азии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Суть уникального формата: делегация начинает работу в Узбекистане, а затем, без возвращения домой, продолжит деловую программу в Казахстане. Это максимизирует время на переговоры и минимизирует организационные издержки.

Псковичам организуют «под ключ»:

Готовые деловые контакты: сформируют персональный перечень потенциальных иностранных покупателей в обеих странах, включая контакты ключевых лиц.

Организованные переговоры: заранее договорятся и согласуют встречи с байерами на территории Узбекистана и Казахстана. Экономию времени и ресурсов: одна поездка — две страны, максимум полезных встреч и контактов. Организаторы берут на себя всю логистику взаимодействия с зарубежными партнёрами.

Почему нужно ехать?

Возможность исследовать два рынка сразу и оценить их потенциал для бизнеса.

Найти новых покупателей и установить прямые контакты без посредников.

Заключить первые сделки или договоры о намерениях.

Прочувствовать деловую атмосферу и конкурентную среду Узбекистана и Казахстана.

Отраслевая направленность бизнес-миссии уточняется и будет сформирована, исходя из заявок и экспортного потенциала.

«Не упустите шанс удвоить свои экспортные возможности!» - призвали организаторы.

Предварительные сроки: 16-20 февраля 2026 года.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: 331-337 (доб. 108/109), а также по электронной почте: export@msp60.ru или по адресу: Псков, улица Гоголя, дом 14, Центр поддержки экспорта Псковской области (центр «Мой бизнес»).