Станцию для испытаний кабельно-проводниковой продукции закупит псковский «Севкабель»

ООО «Севкабель» в рамках инвестпроекта планирует закупить станцию для испытаний кабельно-проводниковой продукции. В этом году инвестиции составят более 50 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале по итогам заседания регионального Совета по инвестициям.

Глава региона напомнил, что в прошлом году «СКТ Групп» выкупила этот бренд и приняла решение о переносе юрлица в Псковскую область. Это ведущий производитель кабельно-проводниковой продукции Северо-Запада Российской федерации.

Выпускаемая продукция пользуется хорошим спросом не только на территории нашей страны, но и в Республике Беларусь, Киргизии, Узбекистане. На сегодняшний день активная клиентская база компании составляет порядка 400 партнеров. В рамках инвестпроекта предприятие планирует закупить станцию для испытания кабельно-проводниковой продукции.