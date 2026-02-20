 
Экономика

Станцию для испытаний кабельно-проводниковой продукции закупит псковский «Севкабель»

0

ООО «Севкабель» в рамках инвестпроекта планирует закупить станцию для испытаний кабельно-проводниковой продукции. В этом году инвестиции составят более 50 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале по итогам заседания регионального Совета по инвестициям. 

Глава региона напомнил, что в прошлом году «СКТ Групп» выкупила этот бренд и приняла решение о переносе юрлица в Псковскую область. Это ведущий производитель кабельно-проводниковой продукции Северо-Запада Российской федерации.

Выпускаемая продукция пользуется хорошим спросом не только на территории нашей страны, но и в Республике Беларусь, Киргизии, Узбекистане. На сегодняшний день активная клиентская база компании составляет порядка 400 партнеров. В рамках инвестпроекта предприятие планирует закупить станцию для испытания кабельно-проводниковой продукции.

«Вы большие молодцы. Как я и обещал, мы всемерно будем вас поддерживать. Прошу фонд продолжить адресное сопровождение», - поддержал проект губернатор.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026