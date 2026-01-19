 
Экономика

Четыре тонны кормов не прошли ветеринарный контроль на границе в Псковской области

0

На российско-белорусском участке государственной границы РФ, расположенном в Псковской области, инспектор управления Россельхознадзора провел ветеринарный контроль четырех тонн кормов для домашних животных, перевозимых с территории Республики Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

В ходе контрольной проверки зафиксировано нарушение в части отсутствия ветеринарных сопроводительных документов на перевозимый товар, подтверждающих его безопасность и происхождение.

Перемещение кормов по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. Оформлен акт о возврате груза, который отправили назад в Республику Беларусь.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026