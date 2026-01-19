Четыре тонны кормов не прошли ветеринарный контроль на границе в Псковской области

На российско-белорусском участке государственной границы РФ, расположенном в Псковской области, инспектор управления Россельхознадзора провел ветеринарный контроль четырех тонн кормов для домашних животных, перевозимых с территории Республики Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

В ходе контрольной проверки зафиксировано нарушение в части отсутствия ветеринарных сопроводительных документов на перевозимый товар, подтверждающих его безопасность и происхождение.

Перемещение кормов по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. Оформлен акт о возврате груза, который отправили назад в Республику Беларусь.